桃園市復興區5月桃將進入產季，復興區農會協助果農運銷，加強品管品質有保證。（復興區農會提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區5月桃將進入產季，今年產量略增甜度比往年更佳。（復興區農會提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區5月桃將進入產季，復興區農會協助果農運銷，26日起線上平台開放預購，果農近年栽種面積增加，預估今年產量略增，加上少雨，雖然果實較小但甜度更高，除12粒裝價格微調50元外其餘持平，農會預估銷售量將上看15萬至20萬盒。

復興區農會總幹事高理忠說，5月桃是復興區著名農產，因產季適逢母親節又稱「媽媽桃」，近年因氣候變遷，不少栽種水蜜桃的果農改種5月桃，面積增加約有40公頃，產區在海拔600至900公尺的三光、高義及華陵里，雖然個頭較小，但果肉柔嫩，皮薄、多汁、香氣撲人，呈現與一般水蜜桃不同的獨特口感。今年初5月桃生長時因為少雨，導致果實較小但甜度會較高，產量比往年略增，農會協助果農運銷的5月桃，6粒裝售價550元、8粒裝500元、10粒裝450元、12粒裝350元，雖然近年人工及資材成本都增加，除12粒裝微調50元外其餘價格持平。

他也說，果農採收5月桃後送到農會，加強品管分級包裝，確認果實無叮咬、無果裂最佳狀態，也會抽檢是否有農藥殘留，每顆甜度皆達10到11度。因水蜜桃嬌貴，為防止運送時造成損傷，今年將包裝紙盒磅數提高，每個紙盒補助果農從5元提升至7元，且外盒皆有流水編號，可向上溯源到是哪一位果農生產，讓消費者購買時更安心，歡迎民眾踴躍預購，預計5月中旬陸續出貨。