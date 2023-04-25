俄羅斯新型T-14「阿瑪塔」（Armata）主戰車

官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）周二引述消息人士的話說，俄軍新型T-14「阿瑪塔」（Armata）主戰車首度現身烏克蘭，向敵軍據點開火，但尚未參加直接攻堅行動。

由於先前坦克嚴重折損的慘痛教訓，據路透25日報導，RIA說，這些主戰車在側面都裝了額外的保護裝置，而機組人員在烏克蘭也接受了「戰鬥協調」訓練。

T-14是重型通用履帶式平台，擁有無人砲塔，機組人員可以從「位於車體前的獨立裝甲艙」遙控武器。而RIA說，它們在公路上的最大時速可達80公里。

然而，據英國情報1月說，由於這些坦克狀況很差，因此駐烏克蘭俄軍不願接收第一批坦克。此外，情報還說，莫斯科部署任何T-14，對俄軍來說，都很可能是高風險決策，主要是為了宣傳。此外，英軍說，T-14的產量很少，指揮官不太可能在戰鬥中信任這款坦克。「研發了11年，這專案拖得厲害，原本計畫的車隊規模也縮減了，製造出問題的消息不斷。」

Russian troops use new Armata tanks to fire at Ukrainian positions in SMO, with additional anti-tank protection. T-14 crews have undergone combat coordination in Donbass, but not yet participated in direct assaults. #Russia #Ukraine #Armata pic.twitter.com/n61L9bnesS — Bertasso (@edcordel) April 25, 2023

不過，據俄羅斯衛星通訊社和《俄羅斯報》（Russian Gazette）先前報導，俄軍工委員會（MIC）第一副主席葉爾恰尼諾夫（Andrei Yelchaninov）說，將分階段向俄軍提供T-14主戰坦克，從2023年起，會陸續向部隊交付超過40輛「阿瑪塔」。

而副總理兼貿工部長曼圖羅夫（Denis Manturov）說，T-14坦克單價約為330萬美元（約1億台幣），但隨著產量遞增，價格也會降低。