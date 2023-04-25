台鐵新竹車站旁的台鐵老宿舍因一旁的老樹不斷成長，近年「侵入」宿舍牆壁、屋頂，最近春雨報到，外面下大雨、屋內下小雨，住戶苦不堪言。（陳育賢攝）

新竹市議員劉康彥前往勘查老樹破壞房舍的情況。（劉康彥提供／陳育賢新竹傳真）

台鐵新竹車站旁的台鐵老宿舍，因一旁的老樹不斷成長，近年「侵入」宿舍牆壁、屋頂，常壓壞宿舍石綿瓦屋頂，最近春雨報到，外面下大雨、屋內下小雨，讓住戶苦不堪言，因而向市議員求助，台鐵局已允諾剪修老樹並給予協助。

沒有說你可能不知道，台鐵新竹站大廳往北走，經過鐵路警察新竹分駐所及行李房後，在中華路旁新竹客運建物與台鐵月台間，其實還有排連棟的台鐵老宿舍群，因平日隱身於行李房後方的死巷，從中華路看過去又被建物阻擋，大家都不知這裡竟還有老台鐵人居住於此。

市議員劉康彥指出，新竹站前站地下道與新竹客運、盛名遠播的秦師父水煎包後方，就在後方行李房旁，有排台鐵老宿舍，但這裡因長出非常茂盛的大樹群，且久未修剪，站在樹下幾乎不見天日。

他說，樹木的生長情況，已波及周邊連棟宿舍的安全，部分沒有人住的房舍，屋頂出現崩塌，有人住的房舍，也開始滲漏，尤其近日春雨報到，外界開心的是水庫終於解渴，大地終於解旱，水情出現轉機，但這裡有三代4口人家卻是苦不堪言。

劉康彥指出，他接獲民眾陳情後，昨天立即到現場查看，覺得事態嚴重，不能再拖延。由於過去屋主都是自行爬到屋頂剪修「壓境」的樹枝，但之前有次不慎從屋頂摔落受傷，現在無法再爬上屋頂，因此只能任由被壓壞的屋頂漏水，這幾天下了雨，外頭下大雨，屋內也下小雨。

劉康彥緊急向立委柯建銘辦公室反映，協調交通部盡速進場修繕，保障民眾安全，另方面透過修剪，也能讓樹木生長得更健康。而台鐵也回覆，在確認地點及實際情況後，會盡速處理。