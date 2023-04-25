雀巢生產了包括Kit Kat巧克力棒、Maggi品牌，以及雀巢膠囊咖啡等產品，第一季銷售增加5.6%，至235億瑞郎(約265億美元)，表現略微超過分析師預期的232.7億瑞郎。

雀巢在第一季漲價了9.8%，然而該季的銷量也下跌了0.5%。

執行長Mark Schneider在聲明中說，投資組合最佳化的努力，負責任的定價，都協助抵銷了這兩年成本通膨的壓力。

在過去兩年裡，從聯合利華(Unilever)到寶潔(P&G)等消費性產品公司大幅提高了售價，以應對不斷上漲的大宗商品和供應鏈成本壓力。這些成本壓力在新冠疫情期間擠壓了獲利率，而俄羅斯入侵烏克蘭，將能源支出推至創紀錄高位，進一步惡化了成本壓力。

競爭對手聯合利華將在本周稍晚公布財報，該公司在今年稍早指出，通膨以經見頂，但是漲價還沒有觸頂。

雀巢也重申了2023年全年財測，預計本業銷售成長率將為6%至8%之間，營益率在17.0%至17.5%之間，每股盈餘預計增加6%至10%之間。