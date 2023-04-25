宏碁旗下Chromebook具完整產品線，能滿足消費者的多元生活型態。於近日甫發表的Acer Chromebook Spin 714系列，專為混合辦公者和學生打造，更延續宏碁實踐永續永續的精神，部分採用消費後回收塑料（PCR）製成，並符合能源之星標準認證，提供高效節能的使用體驗。

宏碁今年4月發表最新的Chromebook，具可翻轉設計的Acer Chromebook Spin 714和Acer Chromebook Enterprise Spin 714。全新Chromebook系列搭載最新第13代Intel Core處理器，透過快充即可提供高達10小時的電池續航力，搭配嶄新外觀及由可完全回收材料製成的環保包裝，滿足消費者、家庭和企業的多元使用情境。14吋16:10的Chromebook 配備WUXGA顯示面板，具備100％ sRGB色域覆蓋率、QHD 2K視訊鏡頭及DTS Audio技術，能呈現生動畫面、支援高品質視訊會議；而透過靈活的360度可翻轉模式、可快速充電的USI觸控筆和標準軍規耐用度，混合辦公者和學生得以盡情使用，滿足日常生活的所有需求。

全新的Acer Chromebook Spin 714和Acer Chromebook Enterprise Spin 714主打強大效能和高生產力，專為高階主管和有行動工作需求的專業工作者所設計，亦適用於需要使用程式編寫、影片剪輯等更進階應用程式的消費者與學生。此外，Chromebook的QHD 2K視訊鏡頭能提供高品質的視訊會議體驗，以環保為核心的特色更響應宏碁致力擴大對環境的正面影響力之承諾。