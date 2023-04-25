星展銀2023年對第2季的看法是債市相對股市具吸引力，在報酬率方面，也將會是債優於股。

陳昱嘉表示，近期美國經濟數意外強勁，在國內消費和製造業中都很顯著。例如，1月的零售銷售（不含汽車）月增2.3%，高於市場預期的0.9%。隨著中國的重新開放和歐洲的情況優於預期，星展集團預期美國經濟成長趨勢將保持韌性，Fed貨幣政策將處於趨緊的水準更長時間。

企業獲利面，財報優於市場預期比例降低。由於通膨頑固阻力持續存在，預期企業在未來幾季將面臨利潤率壓縮，這將拖累整體企業的獲利能力。

美國股市盈餘殖利率與公債殖利率之間的利差在2023年第一季進一步縮小至1.35%（截至2月28日）。美國10年期公債殖利率在1月回檔後目前回升至3.9%，債券看起來比股票更具吸引力。全球債市在2023年第1季（截至2月22日）淨流入761億美元，符合星展集團看好該資產類別的觀點。

相較之下，由於最近一系列強勁的通膨數據引發了投資組合分配者對Fed政策路徑的重新思考，因此淨流入股市的資金相對較少，為260億美元。

星展銀調降美股和日股觀點至中立，看好中國股市。2023年第2季股市觀點調整如下：

1)調降美股觀點至中立：由於美國普遍存在薪資粘性的問題，加上維持高利率政策時間將更長，對未來數月的美股前景造成壓力。預期標準普爾500指數的營業利潤率/企業獲利能力將趨緩，這與美國供應管理協會（ISM）製造業指數下滑趨勢一致。

2)調降日股觀點至中立：植田和男即將成為下一任日本央行總裁，並引發了有關貨幣政策正常化的討論。由於日本目前尚未滿足利率正常化的條件，短期較可能的作法將是放寬殖利率曲線控制（YCC）政策。

3) 重申看好中國股市的觀點：星展集團看好亞洲不含日本股市，也維持對中國股市正面觀點，因為中國重新開放的主題持續提振動能。中國股市相較其他成熟市場股市的評價面呈現折價，具有吸引力，預計差距將逐漸縮小。

星展預估，美元指數在100~110的大區間，且呈緩步走貶；此將維持黃金價格在較高的水準。