郭貞慧（左）透過夫婿李退之（右）發聲明，表示遭竊事件與她無關，也強調競選經費從沒拿郭再欽一毛錢。（本報資料照片）

民進黨2024區域立委初選，台南市第一選區「雙姝之戰」話題不斷，尋求連任的現任立委賴惠員25日上午開記者會，指服務處電腦中的機密資料遭竊，也質疑對手郭貞惠的競選經費來自郭再欽及幕後光電集團。郭透過夫婿李退之發聲明，表示遭竊事件與她無關，也強調競選經費從沒拿郭再欽一毛錢，請賴拿出證據，否則退選。

賴惠員說，上周五邀請前總統陳水扁為她站台，同時錄廣播帶，昨天一早放送，沒想到在網路上卻發現有郭貞慧支持者擁有她服務處「阿扁仿真人錄音賴版」等多個檔案電腦截圖畫面，並蓄意抹黑指稱她偽造陳水扁錄音宣傳。

記者會上，台南市新營警分局長顏勤峰特別出席了解事件來龍去脈，南市刑大科偵隊也派人到場。賴惠員指出，究竟是被網路駭客入侵或有人到服務處偷拍電腦畫面？她已經向警方報案，奉勸犯罪者和幕後指使者在警察未緝獲之前，把握時效，立即出面自首。

賴惠員也三問對手郭貞慧與郭再欽是何關係？郭再欽有無支持你？郭再欽有無打電話要台南市議員都要支持？賴惠員稱，據可靠資料來源，郭貞慧的選舉經費都來自於郭再欽，已將相關資料送交黨中央。

郭貞慧則由夫婿李退之回駁斥，她的選舉經費沒拿郭再欽一毛錢，反觀賴惠員自從被揭發賄選到涉入光電爭議及相關不當利益等，就是「一跪、二鬧、三提告」，只會潑髒水，從未見正面回答，賴就算今日不回答輿論質疑，改天到地檢署、法院，一樣要招供，還是呼籲賴早面對問題，不要再躲避裝傻、成為賴清德大選的破口。