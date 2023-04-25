桃園市將過去用來運煤的台鐵林口線打造成桃林鐵路，開放民眾步行散步、騎腳踏車通行，不過全段禁止汽、機車通行，違者會依法開罰。市議員劉勝全指出，接獲多名蘆竹區里長連署陳情，由於南崁交通壅塞問題嚴重，盼桃林鐵路大坑路至健行路段能考慮開放機車通行，疏緩蘆竹往桃園車流。對此交通局回應，目前並無這方向的規畫。

劉勝全指出，戶政資料顯示，去年底蘆竹人口約有16.7萬人，其中南崁地區為主要集中區，約佔全區總人口的65％、約10萬人。桃園往返南崁的交通主幹道以中正路為核心連結春日路，不過塞車情況日異嚴重，服務處近期接獲20多位里長、在地民眾連署陳情，希望桃林鐵路大坑路至健行路段可以開放機車通行，盼能增設機車通行空間，採取平日開放機車通行、假日專屬行人。

劉勝全表示，南崁交通壅塞的問題存在已久卻遲遲未能解決，雖然有收到連署書陳情，但也的確接獲許多反彈聲浪，經與交通局討論過後，為尊重民意、接納反對聲浪，決議待大家有一定共識後再安排里民會議 。

交通局回應，桃林鐵路目前整段都是只有開放給行人及自行車通行，考量交通安全，若開放機車通行恐出現人車爭道的亂象，評估還是以行人為主，因此並無相關規畫。

桃林鐵路全段禁止汽、機車行駛，違者將依桃園市公園管理自治條例第21條規定，可裁處新台幣1200至6000元不等罰鍰。養工處統計，今年截至3月底總計有高達2400多件違規案件，皆為機車行駛入桃林鐵路，經分析發現最常違規路段為三聖停車場旁、靠近假日花市處，呼籲民眾別騎車擅闖。