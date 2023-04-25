眾所期待的母親節即將到來，富邦媒（8454）旗下momo購物網根據觀察，母親節前夕美妝保養、按摩椅、精品、營養補充品等關鍵字搜尋量都會有彈跳式成長。

富邦媒4月26日至5月9日重磅推出《寵愛女神節》暖身慶，首波強打「九大品類日」連番推薦各品類寵媽好禮，巴黎卡詩極淨平衡頭皮精華、FUJI智能摩術椅、COACH手拿包吊飾禮盒組、白蘭氏雙認證雞精等限時優惠3折起。

為滿足遠在他鄉工作或讀書的消費者送禮需求，momo全新「送禮」服務助攻，遠距傳遞孝心。momo寵愛女神節還有超狂下單抽「歌詩達郵輪雙人遊」、雙重好滋味「美食好禮登記送」等。全民普發加碼活動「指定期間消費滿6,000送300元mo幣」也來助陣，預計活動檔期買氣年增逾2成。

momo洞悉現代人的節慶送禮儀式感需求，母親節前夕全新推出「送禮」服務，凡購物車結帳步驟中的收件人資料區選擇「送禮」，並填寫收禮人資料，即可透過momo將禮物送至收禮人的手中。

momo「送禮」服務同時提供多款「電子賀卡」隨著禮物即時傳遞暖心祝福，今年母親節即使因工作或就學遠在他鄉，都能透過momo「送禮」服務傳遞心意好禮與感謝之情。歡慶「送禮」服務上線，5月1日至5月14日使用momo APP購買商品送禮傳心意，最高再享50元mo幣回饋。

momo《寵愛女神節》也霸氣送出「歌詩達郵輪雙人海景套房」，活動期間凡不限金額消費即享登記抽資格，有機會成為與媽媽一同出遊嗨玩的幸運兒。

全民普發6,000元紛紛發放，momo再加碼指定期間「全站滿6,000送300元mo幣」，4朋28、5月4至5月5日、及5月7日至5月8日期間，於momo單日累積下單滿6,000元即享登記送300元mo幣資格，每日共有1,000名會員可獲幸運加碼，每人每日限登記一次，當日訂單限當日登記。

momo《寵愛女神節》暖身慶更準備兩大「美食好禮登記送」活動，凡於5月1日累積消費滿3,000元即登記送網購熱銷甜點「亞尼克生乳捲」乙份（共2,000名）。5月5日累積下單滿2,000元登記送「王品瘋美食瘋點數」乙份，適用於王品集團全通路美食折抵金（共6,000名）。5月8日單日限定累積消費滿5,000元登記送「蘭芝睡美人面膜70ml」乙份（共1,200名）。同時也少不了5月1日至5月9日每日10個時段限時搶最高999元mo幣，及天天簽到分享好友免費拿mo幣。

除全新送禮服務及多項好康回饋助攻，momo也分享《寵愛女神節》暖身慶九大「品類日」下單攻略，透過日日推薦不同品類的母親節禮物清單，助攻消費者選禮不踩雷、划算購好物。像是職場媽咪必送5月1日「爆殺3C日」人氣文書神機Acer14吋R7輕薄筆電，現省8,000特價19,900元，5月2日「家電下殺日」則祭出家居女神最愛的清掃逸品dyson V12輕量吸塵器，全新升級旗艦款特惠18,888元。喜愛花藝的媽咪首推5月3日「日用圖書日」LEGO樂高Creator Expert野花花束，透過獨一無二的DIY花束暖心傳遞愛意，驚喜價1,599元。5月4日「保健樂活日」白蘭氏雙認證雞精72入，特惠價3,598元。

追求質感的餐廚控媽咪則不容錯過5月5日「家居餐廚日」康寧皇家饗宴5件餐盤，三層強化夾層玻璃輕薄耐碰撞，夢幻入手價1,680元。5月6日「休閒放鬆日」主打媽媽紓壓神器FUJI AI智能摩術椅，限時下殺46折為39,900元。5月7日時尚媽咪專屬「流行時尚日」首推COACH手拿包吊飾禮盒組，寵媽限時價2,280元，FITFLOP初夏舒適耐走夾腳涼鞋，優惠價1,999元。5月8日愛美女王激推「美妝女神日」最夯新品巴黎卡詩極淨平衡頭皮精華，好評爆搶價900元，全館滿額再抽iPhone14Plus。5月9日「美食吃貨日」雀巢KLIM克寧晚安奶粉750g，添加芝麻素助眠又補鈣，直降67折起，當日滿額登記再送10％mo幣。