林右昌表示，私法人原則上沒有居住需求，2022年私法人購買住宅數量為2萬2,502戶，較2019年的1萬0,219戶，大幅增加一倍以上。同時，2022年非不動產和營建業法人，持有住宅一年內出售比例高達59.63％，有短期進出的情形，影響國人居住權益，有必要加以限制。

在私法人買受住宅許可部分，在條例修法時已考量私法人執行業務營運需要，分為「免經許可」及「需經許可」2種，今日預告的2項子法，《私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法》、《內政部依平均地權條例第79條之1第1項公告私法人免經許可情形》，則是依照實務上私法人買受住宅的目的與用途，再作進一步的周延規範。

其中，在「免經許可情形公告」草案，即將私法人買受取得住宅有其公益性、必要性，並具共識的9種情形，包括：公（國）營事業或受政府捐助之財團法人、AMC／台灣金聯、經紀業買受瑕疵物件、法院拍賣、文化資產、優先購買權、都市更新、危老重建、合建。

需經許可有6種，包括：宿舍使用（不得超過員工人數）、具規模的出租經營（5戶以上）、衛生福利機構（長照）、合作社買受住宅共同使用、合建或參與危老都更、其他經內政部公告之用途。

內政部表示，協助私法人參與都更重建部分，則將依都更辦理進度而有不同設計規範。在都更整合階段，私法人可經許可買受取得30年屋齡以上老舊住宅，或未達安全、耐震標準等有危險之虞的住宅進行都更，但需受到5年不得移轉的限制，以避免都更蟑螂等假借都更名義取得住宅情形發生。另私法人如欲取得迅行劃定更新地區內的住宅，因該地區具有辦理都更的急迫重要性，故得免經許可，以利推動都更整合。

如果都更事業計畫已取得8成所有權人同意，而進到公開展覽階段，在計畫範圍內已有土地、建物，或屬實施者或出資者之私法人，則可免經許可買受取得範圍內其他住宅，以利都更加速權利整合完成；但於區內無土地、建物，或非屬實施者或出資者之私法人，仍須經許可取得。

此外，在都更計畫完成分配後，該計畫所列的實施者或出資者為私法人時，如與得分回住宅之其他所有權人訂有契約買回住宅，亦可免經許可買受取得，以符合都更實務作業需要。