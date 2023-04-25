中國汽車產業靠著新能源車在全球嶄露頭角，根據《南華早報》報導，中國乘聯會(CPCA)預計今年汽車出口量將達到400萬輛，一些業界高層更看好將達450萬輛，中國有機會超越日本成為世界第一出口國。

根據統計，今年1-2月中國汽車出口30.1萬輛、年成長30.1%，報導稱中國今年可能會超越日本成為世界最大的汽車出口國，行業高層預測出貨量將達450萬輛，關鍵在於中國電動汽車製造商不斷成長的製造和技術影響力。

報導提到，近期舉行的上海車展吸引海內外逾千家參展商，中國汽車製造商包括上汽、奇瑞汽車、吉利、比亞迪和廣汽等，都向海外市場的經銷商推銷產品，出口的增加也將幫助中國電動汽車製造商度過國內銷售成長放緩期。

中國乘聯會秘書長崔東樹表示，2023年中國汽車出口量可能首度突破400萬輛，與去年的311萬輛相比增加近30%。

反觀2022年日本汽車出口量年減近8%至350萬台，如果國外市場的銷售預測是準確的，中國很可能會超過日本成為世界第1大汽車出口國。

部分中國汽車業高層更認為400萬台的出口目標過於保守，他們表示中國企業今年出貨量可能高達450萬輛，因為他們的產品在東南亞、南美和非洲等地很受歡迎。