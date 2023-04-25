聯華食品彰化廠發生大火，消防員搶救出受困員工。（孫英哲攝）

聯華食品彰化廠大火釀7死15輕重傷慘劇，是彰化縣歷年最嚴重工安事件，7名罹難者中4人本國籍，3人為菲律賓籍，淘金夢碎讓家屬及同鄉心碎。彰縣府表示，對本案傷者每人先發2萬元，死亡者3萬元的急難救助金，後續將再給予死傷者及家屬輔導及協助。

彰化縣消防局統計，聯華食品彰化工廠火警案，共計22人送醫（12男、10 女），分別送往員林基督教醫院（5男、3女）、員生醫院（1男、2女）、員榮醫院（2男）、衛生福利部彰化醫院（3男、4女）、卓醫院（1女） 、仁和醫院（1男），其中10人OHCA（到院前無生命跡象）。

10名到院前已無生命跡象的員工中被救回3人，另7人經搶救仍傷重不治。死亡的7人為員基醫院2人（45歲本國籍謝姓女員工、36歲外籍南姓女移工），員生醫院1人（30歲外籍男移工納多），員榮醫院1人（41歲本國盧姓男員工），衛福部彰化醫院2人（29歲女移工米蘭妲、44歲台籍謝姓男子），卓綜合醫院1人（32歲本國籍吳姓女員工）。

經查，死亡的3名移工均為菲律賓籍，其中南姓死者的同鄉聞訊趕到醫院，確認死訊後當場悲痛大哭，他們表示，南女本來今年10月就要回去菲律賓了，沒想到竟發生這樣事，在大火中不幸死亡，讓人非常難過，也不知道該怎麼告訴她的家人。

另有罹難移工的同鄉在醫院撥打電話回菲律賓，當電話接通告知死訊時，電話那頭傳來淒厲哭聲，令人鼻酸。他們表示，在聯華食品有不少菲律賓同鄉，大家來台灣賺錢，在台灣知名大公司上班，工作得相當穩定，發生這樣的意外，實在讓人很難接受。

彰縣府勞工處指出，聯華公司大火造成22人傷亡，其中7人死亡（本勞4人、外勞3人），15人輕重傷（本勞8人、外勞7人），致災原因在中區職安中釐清前，該處將全力協助勞工之職災補償事宜，若雇主確有可歸責之事由，亦將協助勞工向雇工請求賠償。

勞工處經查聯華食品彰化廠均有依規定投保，因此該處將會協助申請勞保死亡補助40個月平均薪資及5個月平均薪資的喪葬補助，另針對外籍移工身分者將再協助向勞動部申請死亡慰問金10萬元、受傷慰問金1萬元，至於公司團保理賠的部分，也會聯絡法律扶助基金會予以協處。目前勞工處已致電菲律賓在台辦事處，並要求仲介公司釐清身分文件。