中國外交部25日召開例行記者會，發言人毛寧表示，從4月29日起，所有來華人員可以登機前48小時內快篩檢測代替核酸檢測，航空公司不再查驗登機前檢測證明，並指出中方將繼續根據疫情形勢，科學優化防控政策，更好地保障中外人員安全健康有序往來。

毛寧表示為進一步便利中外人員往來，本著科學精准、安全有序的原則，中方將進一步優化遠端檢測安排。同時提醒出入境人員做好行前自我健康管理和監測，嚴格遵守大陸及當地的防疫要求，確保健康出行、愉快旅行、平安回家。