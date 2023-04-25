青創團隊沅川國際於一手包辦手搖飲原物料的研發、生產及銷售，提供一條龍服務。（柯宗緯翻攝）

高市青年局辦理大實習計畫協助青年減少就業磨合期，提高畢業即就業機會。（柯宗緯翻攝）

高市力拚產業轉型，近期半導體、電動車等科技大廠相繼投資高雄，政府推動多元協助青年就業的政策，讓更多年輕人有意留在高雄找工作、選擇在高雄拚事業。據行政院主計總處統計顯示，高雄市15至24歲青年失業率，前年及去年皆為6都最低。

高市府指出，市長陳其邁上任後，積極努力與重視，高雄青年失業率逐年降低。據行政院主計總處所公布之統計顯示，高雄市2022年整體失業率3.6％，6都最低。其中，15至24歲青年失業率，自2020年13.2％，逐年下降至9.8％，2021年與2022年皆為6都最低；25至29歲失業率，也呈現逐步下降趨勢，2022年從上半年7.1％，下半年大幅降至5.5％，為6都第3，降幅更是6都之冠。

為協助青年畢業即就業，高市府青年局力推「大港青年實習媒合計畫」已邁入第4年，去年總計媒合832位青年到高市164家企業實習，其中有164位留任轉為正職、411位留任兼職或繼續實習，留任率近7成。

此外，各式創業補助、貸款及輔導資源，有助留住在地年輕人或返鄉創業。「沅川國際股份有限公司」在高雄落地創業，自營食品實驗室與工廠，一手包辦手搖飲原物料的研發、生產及銷售。

「沅川」負責人陳嘉詳表示，青年局提供輔導資源，也提供青年創業及啟動金貸款利息補貼，協助取得貸款1200萬進行原物料全自動工廠的擴廠，更於2023年新增德國與沙烏地阿拉伯兩地客戶，讓中東與歐洲也能品嚐台灣珍奶，迄今有20多國客戶，更締造年收破億成績。

高市府青年局除「大港青年實習媒合計畫」，並與知名人力銀行合作，建置「青年求職媒合人才專區」，另辦理新媒體人才培訓、表演藝術及音樂製作等課程，培育各領域專才，藉此豐富青年履歷，增加青年就業創業利基。

高市府經發局則致力於串聯產官學合作，鼓勵重點發展產業在高雄投資設廠，以利青年就業機會增加。勞工局規畫一系列不同行業類型的徵才活動，以滿足青年求職需求。