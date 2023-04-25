臨床上不時聽到腎友說，最近血糖突然變好了，台北榮總桃園分院腎臟科醫師張嘉峯提醒，可能發生「耗竭糖尿病現象」，要重新調整給藥種類、頻率與劑量，直言有時病人因多重用藥導致腎功能惡化，經整合門診後，縮減藥物，病人客觀數據糖化血色素和腎功能反而進步，也比較不會頭暈，精神與活動力也改善，更降低心理壓力和負擔。

罹患慢性腎臟病的77歲蘇姓婦人，日前因低血糖昏迷被送到北榮桃園分院急診，醫師從健保雲端藥歷系統查詢後發現，病人平時在醫學中心門診就醫的用藥相當複雜，包括糖尿病、高血壓、高血脂、巴金森氏症、慢性阻塞性肺病、抗血栓與消炎止痛藥等，超過10種藥物，蘇婦的腎功能悄悄惡化，由於腎絲球過濾率下降造成藥物清除？減少暨半衰期延長，連同尿毒性營養不良、體內糖質新生與升糖素作用弱化，成緊急住院的原因。

張嘉峯表示，臨床上如有聽到腎友說，最近血糖突然變好了，他會反射式聯想到「耗竭糖尿病現象burnt-out diabetes phenomenon」，立即調整給藥種類、頻率與劑量，以免交互副作用與不良事件發生。有鑑於病人就醫的科別繁瑣與多重用藥，常在各大醫院門診奔波，因此他邀請病人加入北榮桃園分院的「以病人為中心的門診整合照護計畫」，依照比爾斯準則（Beers criteria），將藥物精簡。

張嘉峯回顧病人潛在不適當用藥的品項，長效型磺胺類降血糖藥、抗膽鹼與消炎止痛藥都予以替換或停用，同時考量其近一年的血脂都不高，降血脂處方也暫停，最終病人在門診整合後，藥物不超過5種，且用藥減少的情況下，病人的客觀數據糖化血色素和腎功能反而進步，主觀上覺得較不會頭暈，精神與活動力改善，較能社交，也因為服藥減少，心理壓力與負擔減輕許多，真正體踐身-心靈-社會療癒。

健保署推廣全人照護，不僅強調生病後提供以病人為中心之醫療照護，也要在生病前提供正確有效的預防保健（上醫治未病），提供全人（包括生理、心靈及社會層面）、全民（每一個人都能得到）基本保健醫療（包括預防保健、疾病診治、長期照護及安寧照護）的照護系統，整合基層診所至二、三級醫療機構，希冀能建構一個健全的「全人健康照護體系」。

張嘉峯醫師於台大與亞東醫院完成腎臟專科醫師訓練，接續取得食品營養博士學位、部定助理教授與研究專利，北榮桃園分院院長盧星華指出，張嘉峯目前在該院服務，看診細心且溫馨，總是專業地解釋每項數據，叮嚀改善方案，吸引許多腎友從南北各地千里迢迢而來。