中國大陸傳出引導銀行本月繼續下調存款利率，其背後原因可能是部分商業銀行淨利差指標持續下行。據官媒證券日報，截至4月24日，有7家上市銀行淨利差低於1.8％，按市場利率定價自律機制4月10日發布的《合格審慎評估實施辦法》，淨利差的評分「警戒線」為1.8％（含），低於1.8％將被扣分。

報導引述多名業內人士稱，今年一季度，部分商業銀行淨利差指標可能會持續下行，不過全年有望保持穩定。銀保監會數據顯示，2022年底，商業銀行整體凈利差為1.91％，按年下降17基點，為自2010年以來凈利差首次跌破2％，且去年四個季度凈利差呈逐季下行之勢。

中信證券首席經濟學家明明指出，在金融支持實體經濟背景下，貸款利率顯著下行，而銀行負債成本保持相對剛性，預計第一季度凈利差可能會繼續小幅壓縮。考慮部分銀行下調存款利率，降低負債成本，預計全年凈利差維持相對穩定。上海金融與發展實驗室主任曾剛則認為，今年全年銀行業淨利差存在回升可能性。