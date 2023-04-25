美國北達科他州的共和黨籍州長柏根今天簽署立法，禁止懷孕6週以上婦女墮胎，懷孕未滿6週也僅有少數特例允許墮胎，使得這個人口稀少的中西部州擁有美國最嚴格的墮胎法。

法新社報導，北達科他州長柏根（Doug Burgum）發布聲明表示，「這項法案澄清並改進現有的州法律」。去年由保守派主導的美國聯邦最高法院推翻數十年來影響社會深遠的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，美最高法院1973年裁定，認婦女墮胎權受憲法保護），從而引發這項墮胎法。

柏根說，這項立即生效的新法「重申北達科他州是一個擁護生命權（Pro-life）的州」。

北達科他州現在幾乎禁止在受孕後的任何時期墮胎，僅有少數例外，尤其是如果懷孕對母體的健康構成嚴重風險。

如果懷孕是由強姦或亂倫造成也屬例外，但前提是受孕只有6週或更短的時間，但許多婦女在懷孕6週內甚至沒有意識到已經懷孕。

保守派占多數的北達科他州有近80萬居民。自最高法院2022年6月做出推翻羅訴韋德案的裁決以來，美國約有15個州立法禁止墮胎。

美國佛羅里達州立法機構在4月13日通過懷孕6週後就不許墮胎的禁令，被白宮描述為「極端和危險」。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120425