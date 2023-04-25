智相科技創立於2007年，主要生產製造碳纖維複合材料成品與零件，除自行車碳纖維零件製造外，該公司也跨入重型機車碳纖維零件與汽車碳纖維零件製造領域，近年陸續成為哈雷機車及BMW等廠商之第二階供應商，未來將進一步發展無人機零組件及整機的製造，持續提升公司發展動能。

智相科技投入高剛性、高強度碳纖複合材料自行車零組件領域多年，具自有研發人員製程技術創新、頂尖製程工藝等競爭優勢，公司產品99％為外銷，其中80％供應歐洲頂級品牌商，20％供應美國頂級品牌商，本國客戶亦包括國內知名大廠，專業品質及優良服務深獲國內外客戶認可及讚許。

另外，愛全育生技則從事健康食品、化粧品及清潔用品之研發與銷售，該公司以研發人蔘萃取物-達瑪烷苷元作為產品核心成分，已獲得美國食品藥物管理局及我國衛生福利部核准進行人體臨床試驗。公司擁有優秀的產品研發團隊，並進駐中興大學育成中心持續進行研發；在投資臺中軟體園區成立營運總部後，將延攬業務行銷、設計及資通訊等人才，並結合臺中軟體園區之資源，精進自有研發能力，提升產品之市場競爭力。