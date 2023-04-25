國民黨前立委蔡正元日前表示，北市第二選區（士林、大同）立委選戰，面對民進黨對手王世堅，只要能力勸前議長吳碧珠出山參選，絕對能贏下這一席立委。對此王世堅25日受訪時坦言，吳碧珠非常強，也是所有議員都尊敬的前輩，尊重蔡正元個人的意見，但吳碧珠議長已經宣佈退休，應該尊重她個人的生涯規劃，不要再去叨擾她。

蔡正元日前在政論節目中表示，國民黨勸一個人出來選就當選了，那就是曾在台北市議會達成議長5連霸的吳碧珠。蔡正元強調，何志偉的本家也在舊士林，何志偉的家族跟吳碧珠的家族是重疊的，只要吳碧珠願意出來選士林大同立委，何志偉的支持度會整個倒過來，等於士林大戰大同。不過蔡也直言要請出吳碧珠並不容易，恐怕還要黨主席朱立倫「三跪九叩」。

王世堅25日接受媒體訪問時，表示他對吳碧珠非常尊敬，且認為吳碧珠非常強，無論是在擔任議長時的調和鼎鼐，或是問政以及地方服務上都高人一等。王世堅直言，吳碧珠有她個人的生涯規劃，且已經宣布退休，應該要尊重她的想法，不應該再去叨擾她。至於針對蔡正元的說法，王則低調表示那是菜的個人意見予以尊重，「但我絕對不會叨擾吳議長」。