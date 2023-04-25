高雄馬姓男警員性侵芳療師，因為他與芳療師達成和解，橋頭地院判處他緩刑。（本報資料照片）

高雄市左營一名馬姓男警員於去年1月到一家會館給芳療師小雅（化名）按摩，但他不顧小雅的意願，強行以下體與手指性侵小雅。橋頭地院審理時，認為馬男已經以100萬元與小雅和解，依強制性交罪判處馬兩年徒刑，緩刑5年。

馬男當時在包廂內接受小雅的按摩，但馬男靠著他的體力優勢，強行脫去小雅的上衣、褲子與內褲，親吻小雅嘴唇，以下體與手指性侵小雅得逞。之後小雅趁著馬男休息時，向櫃檯人員求救，由櫃檯人員幫忙報警。左營警分局訊後移送橋頭地檢署，橋檢起訴。

法官考慮馬男當時思慮不周，且事後願意分期賠償給小雅100萬元，盼能達成和解。且小雅也願意原諒馬男，請求法官對馬男從輕量刑。法官審理後，認為兩造已經達成和解，因此判馬男緩刑，但需另支付給公庫40萬元，以及做240小時的義務勞務，及上兩場法治教育課程，緩刑期間付保護管束。

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