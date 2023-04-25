陳婉婷曾客串《機智校園生活》演出鍾岳軒的媽媽。（TVBS提供）

陳婉婷曾客串《機智校園生活》演出鍾岳軒的媽媽。（TVBS提供）

顏毓麟在《惡靈世界》飾演神父。（陳俊吉攝）

涂善存、王上菲、顏毓麟、鍾岳軒出席《惡靈世界》殺青記者會。（陳俊吉攝）

以《植劇場》、《想見你》走紅的顏毓麟，25日與王上菲、涂善存、鍾岳軒出席世新大學首部自製影集《惡靈世界》殺青記者會，33歲的顏毓麟劇中飾演神父，被問演神父是否需要禁慾話題時，與女友交往6、7年的他表示，沒有禁慾，在媒體追問下，他也大方透露對方是大他8歲的演員陳婉婷。

顏毓麟說，兩人是多年前一起接受《植劇場》訓練時認識，之後開始交往，他曾在《想見你》宣傳時就說過想跟交往穩定的女友登記結婚，但當時工作不穩定，時隔多年，他笑說其實工作還是不太穩定，還沒有認真討論過結婚，但如果不小心有了小孩，就會生。有趣的是，陳婉婷之前在《機智校園生活》時，剛好是演鍾岳軒的媽媽，學過寵物溝通的陳婉婷還幫鍾岳軒家的貓咪做寵物溝通。

顏毓麟飾演神父，但私下的他超怕鬼，從來不看靈異恐怖片，也有懼高症的他，原以為不需要向其他人一樣吊鋼絲，當天到場突然被告知也需要「飛出去」，怕高的他拍攝完馬上被副導演笑說「臉好猙獰」！