近年農糧署推動校園使用國產豆漿，為縮短農地與餐桌的距離，保證責任台灣農產運銷合作社、高健食品科技公司與正康食品有限公司首度合作，從生產出發與農民契作，委託專業豆製品加工廠直接導入校園食材使用，打造國產豆奶新的商業模式，今（25）日舉辦產銷履歷豆奶進入校園簽約儀式。

保證責任台灣農產運銷合作社召集人陳明信指出，這項合作從生產出發與農民契作，委託專業豆製品加工廠直接導入校園食材使用，打造國產豆奶商業模式，給小朋友從產地直送最新鮮的國產豆奶，對於具有乳糖不耐症的學童同樣可以從大豆中獲取優良蛋白質。

陳明信表示，2050台灣即將進入淨零排放，國產大豆在地生產、在地銷售，透過地產地銷的方式，大幅的減少碳足跡；另大豆屬於旱作具有節水，低農藥與減少化肥使用的特色，在缺水的今日，農民亦可以透過大豆生產來維持生計，而穩定的銷售對於農友生產的農產品價格穩定，具有關鍵因素。

高健食品科技有限公司表示，近年，高健致力推動產銷履歷國產大豆產品，消費者安心享用新鮮大豆製品，又可以降低碳足跡與灌溉用水，是一項兼具環保的良心事業，值得大家共同關注與推動。

正康食品有限公司指出，國產大豆皆是非基因改造優良大豆，使用國產大豆除了碳足跡短，營養價值高等優勢外，國內加工業者使用國產雜糧也加深食農教育的本質。

農糧署副署長蘇茂祥表示，國產食材產地與消費端運輸距離近，食物碳足跡少，是促進農業淨零轉型的具體行動。此外，推動校園使用國產豆漿，預期透由學校端需求帶動供給，擴大前端大豆生產與豆奶加工供應，可提升農友水稻及大豆水旱輪作誘因，且輪作方式將大幅減少農藥及化學肥料之施用，降低生產成本外，生產方式也對環境友善。