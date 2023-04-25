即日起至5月7日新竹大遠百也推出「彩妝公益大募集」活動。（新竹大遠百提供／陳育賢新竹傳真）

全民共享普發現金6000元，大部分人都已拿到手，但要怎麼好好利用這6000元呢？適逢母親節檔期將至，各大百貨業大推母親節優惠活動，新竹大遠百就將自4月26日至5月16日推出「媽咪我愛你」優惠回饋好康，無論是為媽咪選購禮物，或心儀很久的購物清單此時入手最划算。

新竹大遠百指出，母親節檔期活動期間，服飾當日累計滿5000元送500元、首12日國際精名品當日單筆滿1萬元送1000元、保健器材當日單筆滿5000元送600元、大家電當日單筆滿1萬元送1000元。

「獨家加碼」持遠百APP男、女、童裝當日累計滿1萬元再送200元。4月26日至5月8日GAP、寶雅、宜得利、ABC-MART當日累計滿3000元送200元。

信用卡祭出14大指定銀行全館當日單筆分6期刷6600元送200元，12大指定銀行數位3C（含APPLE）、MUJI單筆分6期刷1萬元送500元，另有HAPPY GO紅利點數換現金，母親節超多優惠好康享不完。

另，為推廣台灣各地特色農產品，將於4月29日至5月1日與南投縣政府共同合作舉辦深受民眾喜愛的「南投物產展」，現場有新鮮蔬果、茗茶、咖啡等特色物產並有百香果泡菜、水果茶及梅子果醬等多項DIY活動，邀請大家共同品味山城魅力。

5月7日與新竹郵局合作「嗨玩─郵樂園」，SNOOPY彩繪郵車於新竹首站亮相並販售專屬限定集郵商品，另有闖關體驗及手寫母親節卡片。

新竹大遠百表示，母親節期間凡持遠百APP加不限金額發票將可獲得獨家明信片，可寫下對媽媽的心意及現場郵寄，希望透過有溫度的文字祝福將愛意獻給媽媽。

5月13日則與新竹國泰綜合醫院合作「大樹小醫師體驗營」，邀請小朋友透過體驗醫護工作獲得正確的健康新知，認識微笑醫療。此外，為幫助受助婦女重拾信心找回美麗，特別與勵馨基金會新竹分事務共同舉辦「彩妝公益大募集」，即日起至5月7日民眾可將用不到的全新彩妝、保養品捐贈於6樓服務台即可獲得限定悠遊卡套組或品牌晚安面膜。

5月6日還邀請人氣網紅「粿粿」擔任1日店長與粉絲們零距離互動；5月14日有超卡哇依小小客服早安迎賓送康乃馨等活動。