過去4年來,美國航太總署(NASA)透過「洞察號」(InSight)著陸器,蒐集到許多關於火星地震的數據,藉此解開火星核心的秘密,證實火星缺乏磁場,不利生命生存。這項研究的結果發表在最新一期《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)。

美國有線新聞網(CNN)報導,自從2018年「洞察號」降落在火星以來,已經觀測到上千次火星震,包括2021年12月24日因流星撞擊,引起震度高達4級的地震。透過分析這些震波通過火星核心的時間,研究人員估算出火星具有一個液態的鐵合金核心,其中包括硫和氧等輕質元素,以及少量的氫和碳。

「洞察號」(InSight)著陸器從2018年登陸火星,到2022年底退役,為科學家蒐集到許多寶貴數據。(圖/達志影像)

馬里蘭州大學地質學副教授萊基克(Vedran Lekic)說,「1906年,科學家透過觀察地震穿過地心的波動,首次發現了地球的核心。」「100多年後,我們把地震波的知識應用在火星上……終於發現火星看似像地球,實際上兩者卻存在極大的差異。」

研究指出,地球是由一個液態外核和固態內核組成,但火星的核心似乎完全是液態的,半徑大約介於1,780至1,810公里之間,體積比科學家過去預估的來得小,密度也更高。

此外,地心的獨特性使它可以產生磁場,保護地球免受太陽風的傷害,同時把水留在地表。而火星的地殼雖然也存在磁力的痕跡,但隨著時間的推移,現在火星的核心已無法產生磁場,因此火星表面變成了荒涼、冰凍的沙漠,不再適合生命居住。

這項研究的共同作者、馬里蘭州大學地質學副教授史梅爾(Nicholas Schmerr)說,「從一個星球的核心,可以看出它是如何形成,以及如何隨時間動態演變。」儘管人類移民火星的可能性微乎其微,但科學家認為,了解火星的組成和演化方式,仍有助於增進我們對宇宙的理解,進而找到可能存在生命的行星。