過去4年來，美國航太總署（NASA）透過「洞察號」（InSight）著陸器，蒐集到許多關於火星地震的數據，藉此解開火星核心的秘密，證實火星缺乏磁場，不利生命生存。這項研究的結果發表在最新一期《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）。

美國有線新聞網（CNN）報導，自從2018年「洞察號」降落在火星以來，已經觀測到上千次火星震，包括2021年12月24日因流星撞擊，引起震度高達4級的地震。透過分析這些震波通過火星核心的時間，研究人員估算出火星具有一個液態的鐵合金核心，其中包括硫和氧等輕質元素，以及少量的氫和碳。

「洞察號」（InSight）著陸器從2018年登陸火星，到2022年底退役，為科學家蒐集到許多寶貴數據。（圖／達志影像）

馬里蘭州大學地質學副教授萊基克（Vedran Lekic）說，「1906年，科學家透過觀察地震穿過地心的波動，首次發現了地球的核心。」「100多年後，我們把地震波的知識應用在火星上……終於發現火星看似像地球，實際上兩者卻存在極大的差異。」

研究指出，地球是由一個液態外核和固態內核組成，但火星的核心似乎完全是液態的，半徑大約介於1,780至1,810公里之間，體積比科學家過去預估的來得小，密度也更高。

此外，地心的獨特性使它可以產生磁場，保護地球免受太陽風的傷害，同時把水留在地表。而火星的地殼雖然也存在磁力的痕跡，但隨著時間的推移，現在火星的核心已無法產生磁場，因此火星表面變成了荒涼、冰凍的沙漠，不再適合生命居住。

這項研究的共同作者、馬里蘭州大學地質學副教授史梅爾（Nicholas Schmerr）說，「從一個星球的核心，可以看出它是如何形成，以及如何隨時間動態演變。」儘管人類移民火星的可能性微乎其微，但科學家認為，了解火星的組成和演化方式，仍有助於增進我們對宇宙的理解，進而找到可能存在生命的行星。