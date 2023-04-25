拿著掃把追蜻蜓，施秀菊將回憶透過創作呈現，傳達琉璃之路起點的象徵。（林和生攝）

融合傳統與時尚，施秀菊給了排灣族琉璃珠更多想像。（林和生攝）

手技純熟的將彩色玻璃棒放置火焰上燒製，眼神專注、不斷翻轉，珠子成形後隨即添上圖案，約莫數分鐘時間，一顆晶瑩剔透的琉璃珠便完成，這是施秀菊的日常，更是使命。

走過藍縷篳路，利用焰光焠鍊晶瑩的彩珠，保存傳統排灣族文化，更擦亮三地門成為琉璃珠故鄉的招牌；今年施秀菊將珠子幻化成蜻蜓，以現代技法，融合時尚及居家點綴的樣態呈現，在屏東美術館策展，期待以此為起點，走向國際、飛往世界。

施秀菊1983年創立蜻蜓雅築珠藝工作室，積極鼓勵部落婦女學習一技之長，並努力不懈投入創作，靈活行銷手法讓她聞名全台，曾與宏達電董事長王雪紅共同獲亞太經濟合作會議表揚，成為傑出女性創新企業代表。

過去作品曾在各地博物館展出，但在屏東的展，一定選在發源地、三地門鄉，走過40年，首次走出家鄉、來到屏東市，她以40隻飛舞蜻蜓貫穿全場，談文化、論傳承，也藉此訴說著未來。

施秀菊回憶童年說到，在那個資源不豐、娛樂匱乏的年代，孩子們總是拿著掃把追逐飛舞蜻蜓，因為排灣族傳說中，琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年記憶與部落文化將她的根扎得深，也成為此次新創作品的靈感，更傳達她琉璃之路起點的象徵。

過去從研究技術開始，希望老的圖騰能被完整保留，經過30年堆疊，10年前開始大膽加入金工技術、結合複合媒材，嘗試與時尚接軌，也作為居家裝飾；施秀菊說，雖仍不斷琢磨老琉璃的質感，但也融合新意，才能有機會把故事說下去，讓聽得人不會膩。

展場上，施秀菊之子陳治憲以布料創作，圖樣則來自琉璃珠紋樣的再轉化，從身上飾品走入環境與空間，開拓另一條道路。懷抱對傳統文化的嚮往，施秀菊一路上不斷納入新思維、創作出斑斕彩珠，因為琉璃，她成為先驅，持續向著琉璃的光、一路前行。