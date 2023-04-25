一名女網友說丈夫因受不了低薪造成外界的鄙視眼光，丈夫在外地拼命工作之下，一個月回家不到1次，她卻抱怨相處時間不夠，決定提離婚，丈夫嚇到趕緊請假陪她與小孩，但她說「我跟孩子是乞丐嗎？一定要跟你討才給？」堅持離婚，文章曝光引來一片網路罵聲。

「上禮拜跟老公提離婚後，他就一直冷暴力到現在」該女網友在「匿名公社」發文，她說原本丈夫一個月給5萬生活費，她無欲無求，不需要大房子、奢侈化妝保養品，娘家也會給她孩子舊衣，但丈夫受不了他人眼光，想用工作來證明自己，「但努力工作爬上去後犧牲的是誰？是我和孩子」。

該女網友說她無法忍受丈夫一個月回家不到一次，孩子根本沒有與父親好好相處，她說「我忍受孤獨還要面對別人羨慕的說我嫁一個好老公，跨我好命有福氣，但這是我想要的嗎？」她後來決定離婚，丈夫才說要請假陪她，「我跟孩子是乞丐嗎？一定要跟你討才給？」

該女網友說娘家、婆家都罵她不知足，但她只希望丈夫能多陪她與孩子，「我自認為要的不多，我也認為沒有虧欠過孩子和家庭，更沒有做出背叛他的任何事情，會提離婚是因為我覺得夠了也累了」；其他網友怒批她沒同理心，「你去工作看看，或許就會有別的想法」、「我寧願丈夫給錢不用回家」。

也有網友留言「公主命不是病，但發病要人命，祝離婚順利」、「出去工作，生活有點重心，別老攤在你老公身上，性生活就跟他提要求」、「妳過太爽…說真的」、「那妳老公的立場誰體諒?說的自己都是受害者一樣，妳老公娶到妳真倒楣」、「把這個負責認真打拼的好老公讓給更珍惜他辛勞的女人吧」。