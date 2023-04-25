家族若有企業，父母都會希望兒女能幫忙，一名頂大文組畢業的女網友表示，家族是傳產大盤商，因缺人手被叫回家裡幫忙，但薪資只有3萬、月休8天，休假時若公司需要也要支援，讓她崩潰喊「我好想離職」，貼文釣出一票苦主說，「很多人都很羨慕在家工作，但實際沒有想像中好。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，畢業於頂大文組，家裡是傳產大盤商，她是第三代。她之前在台北工作，月薪是3萬5000元，後來因家裡缺人，父母希望她回家幫忙。父母向她表示，在北部工作要付房租等開銷較大，說服她回家工作，承諾會給她3開頭的薪水、月休8天。

原PO表示，沒想到父母真的只給她剛好30K的薪水，工作時間是早上8點至下午5點，中午休息半小時，年節假日都要上班。她實際上工後抱怨，中午根本休息不到半小時，每天都是匆匆吃完午餐就繼續工作。

原PO說，最慘的是若她休假時公司需要支援，她還得隨叫隨到，「根本不當我休假，要學新東西也是選我休假時間，好想離職。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「跟我家一樣欸！我們是中部傳產，當初也是說要『準備接班』，結果只給2萬8薪水，後來每個小孩都被氣走，去外面領年薪百萬」、「我也是在家工作的，身邊的人都覺得很好很羨慕，但真的沒有大家覺得的這麼好，然後也很難開口說要離開」、「自家公司基本都是這樣，傳產人在自家親戚工廠的路過」。