侯友宜帶著禮盒向吳燕珠道賀獲選模範母親代表。（呂健豪攝）

下月就是母親節，新北市長侯友宜今（25）日特別前往三峽，向榮獲今年模範母親代表的吳燕珠道賀，她與從事教育的先生左春新，以身教言教培育出三個兒子杰官、俊官、豪官分別在國防軍事、資訊企業、科技教育服務有優異的成就，侯友宜也感佩她教養子女有成。

今年75歲的吳燕珠，出生於彰化縣大城鄉，吳家為當地望族，先生左春新原在大陸安徽省鳳陽縣，亦為名門之後。後來國共戰亂，左春新輾轉來到台灣彰化，租屋吳家，因而開啟2人的緣分，進而結成連理。

婚後2人育有3子，但適逢政府推行九年國教，左春新在彰化縣協助開辦芳苑、大城、田尾等多所國中，吳燕珠也跟著四處遷徙，但她仍肩負起教養3個兒子的重任，以身教言教培養兄弟3人。

後來左春新於80歲時逝世，但3名兒子在父母悉心教養下，各自在不同領域展露頭角，長子協助國防部與美軍顧問團合作進行國防文官轉型，後於國防大學擔任資圖中心主任；次子俊官為緯創資通事業部副總監；么子豪官則為健行科大資工系教授兼系主任，3位媳婦也都於上市公司、銀行擔任經理。

吳燕珠於80年代舉家北上，曾住在三重，於2013年再遷居至三峽，也在當地擔任鄰長8年，協助里內公園維護、環保清潔、學童路口導護等工作，在鄰里眼中是位熱心助人的長者，今年也獲選模範母親代表的殊榮。

侯友宜今天在社會局副局長許秀能、三峽區長施玉祥等人陪同下，前往拜訪道賀，侯表示，吳媽媽非常了不起，不但在教育方面把子女教育得非常的成功，更重要的她也是擔任我們地區的鄰長，為我們社區做了很多貢獻跟服務，所以不管是在教育孩子、在社區服務都是一個非常令人尊敬的媽媽。

吳燕珠還拿出一個收藏的仿金條紀念品，原來是侯友宜還在擔任副市長時，在三峽宣導治安防範時所拿到的紀念品，才知道原來2人早就有過一面之緣，吳燕珠也特別請市長在封套上簽名，侯友宜並邀請全家於29日到市府，接受各界祝福和表揚。