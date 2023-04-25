花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏（Ida Liu）和父親「亞洲創投教父」中經合董事長劉宇環（Peter Liu）榮獲2023年「艾利斯島榮譽勳章」（Ellis Island Medal of Honor）。這是該獎項創立以來首對獲得此殊榮的華人父女。

「艾利斯島榮譽勳章」獎頗負盛名，於1986年創立，表彰對美國作出傑出貢獻的領導者。每年5月在美國紐約艾利斯島舉行頒獎典禮，歷任得獎者包括美國總統拜登、美國前總統雷根、日本前首相安倍晉三、多位諾貝爾獎得主等，獲獎者名單亦會收錄於國會記錄。

作為花旗私人財富管理部門全球總裁，劉宏敏統領6000餘位員工，管理世界三分之一富豪的資產，平均資產超4億。劉宏敏不僅是目前花旗銀行職位最高的華人，也是少數擠進美國金融圈高階主管的女性，可謂打破華裔、女性天花板。

父親是「創投教父」 劉宇環出回憶錄為台灣找下個護國神山

於80年代創辦亞洲第一家風險投資公司，1980年代在李國鼎鼓勵下，將創投引進台灣，成功替台灣科技業籌資，闖蕩創投圈40年，管理13個創投基金、累計資產超過10億美元、投資過400多家公司，是公認的亞洲創投界先鋒，「創投教父」是他的代名詞。

邁入21世紀，劉宇環前進歐洲，積極參與達沃斯世界經濟論壇，看到歐洲對環保、永續性產業的執著，深有所感，投資方向也開始著重於循環經濟、電動車、清潔能源等產業。劉宇環習慣投資2、3年後有願景的產業，他認為，潔淨能源、核融合、量子電腦產業前景可期。

劉宇環二月發表新書，強調潔淨能源、核融合、量子電腦產業前景可期，各界領袖到場祝賀。(圖/美商中經合提供)

作為一位「全球人」，劉宇環體驗不同文化，進而包容、欣賞、並且融入。劉宇環在去年12月底出版回憶錄，將人生經歷和創投經驗寫入書裡，蟬聯新書排行榜雙料冠軍近兩月。劉宇環希望藉由文字和行動，將自身經驗和投資錢財回饋社會，不僅是幫助社會上其他需要錢的人，更希望為台灣盡一份心力。劉宇環也盼望投資的核融合及量子技術等前瞻性產業，有朝一日能為台灣豎立第二座護國神山。