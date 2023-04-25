陳零九赴冰島拍攝〈Sing to Me〉MV。（滾石唱片提供）

陳零九赴冰島拍攝〈Sing to Me〉MV。（滾石唱片提供）

陳零九即將在7月推出全新創作專輯《Sing to L9VE》，集結生活的淬鍊，為愛而唱、也分享自己的感受。他特別遠赴冰島拍攝新專輯MV，為了要完美詮釋劇情虐心的結局，更突破以往，挑戰初次MV吻戲，在零度的雪地中拍攝浪漫戲碼，也成為難忘的特別體驗。

陳零九日前遠赴冰島進行10天MV拍攝，透露：「當初〈Sing to Me〉先創作出來後，就想找有雪的地方拍攝MV，導演提議了北海道跟冰島，我毫不猶豫選了冰島。」甚至導演還叮嚀「要想清楚」，因為整趟花費應該會相差兩倍以上；但相較之下，冰島取景的環境更能呈現出歌詞想傳遞的悲傷氛圍，所以最後還是堅定了選擇。

〈Sing to Me〉MV與知名導演邱柏昶攜手合作，陳零九表示，和導演是認識多年的朋友，這趟環島之旅大部分的時間都在分享彼此理念，聊著聊著就寫了很多歌，也因為在冰島有太多不一樣的人事物，所以獲得非常多的創作靈感。陳零九也分享在冰島的日子：「早上起來後泡溫泉，雪打在身上，看著像螢幕保護程式的美景，一邊吃著早餐」，難得遠離喧囂的愜意時光讓他印象深刻。

第一次近30小時的飛行旅程前往北歐拍攝MV，人力編制精簡連經紀人也沒有同行，陳零九卻表示出發前「完全沒有任何擔心，就是純粹的期待。」踏上美如電影場景的冰島，儘管語言不通，仍深深被異國的神秘氣息吸引，更讓陳零九讚嘆：「整趟旅程都太完美了，每一刻都很難忘。」

旅程結束後更體會到了自己的渺小，所有煩惱都是庸人自擾。〈Sing to Me〉MV已經上架，單曲26日數位發行，陳零九也透露還有其他在冰島拍攝的作品將陸續問世，也迫不及待跟大家分享更多的新歌。