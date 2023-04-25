蘇巧慧（左）大學時幫潘若迪拍過寫真集。（TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》這集邀請到堪稱立法院最強三朵花的蘇巧慧、林楚茵與賴品妤，主持人沈玉琳忍不住讚嘆現場：「今天真是蓬蓽生輝啊！」蘇巧慧特別分享：「大學時期與老公兩人做影像工作時，第一個工作經驗就是掌鏡潘若迪老師的第一本寫真集」，同為來賓的潘若迪相當驚訝，沒想到蘇巧慧竟然是當年那位小女孩，兩人現場擁抱相認，彷彿世紀大重逢般的緣分，氣氛歡樂有趣。

林楚茵透露蘇巧慧外表看似女強人，但其實對小孩很有耐心，與老公講話也都超溫柔，這種個性遺傳自她爸爸，林楚茵說：「曾經和蘇前院長用餐時，飯都還沒吃完他就突然起身離開說要去接孫女」，透露蘇前院長鐵漢柔情的一面令她很是驚訝。蘇巧慧也補充：「沒錯，基因真的騙不了人，像我數學這麽爛就是要怪我爸，小時候數學不好還曾經拿過零分，當時很挫折，結果隔天收到爸爸的文字留言『其實我以前也都不及格，不好意思將這部分遺傳給妳了，沒關係，我們繼續加油』」引起現場呼聲：「太暖了啦！」

節目中，潘若迪表示他有個群組叫做「找蟹幫」，大家都是非常愛吃海鮮並對螃蟹美食很有研究，讓賴品妤開心表示：「萬里非常歡迎你們來品嚐萬里蟹！」她同時也分享一件萬里曾經發生的小故事：「前陣子柬埔寨詐騙盛行，有兩位萬里漁會的鄉親被騙過去，後來談判順利救回後，寄了好多小管來答謝，我們萬里的小管真的很好吃，海鮮都非常棒，歡迎大家來體驗！」

蘇巧慧有別於工作上的幹練形象，被林楚茵大讚待人處事優雅溫柔，甚至私下還會跟賴品妤互相聊動漫與cosplay，擁有強大的反差萌；而林楚茵不僅工作上熱心，對朋友同事也會無私的分享好物與好康資訊；年紀最輕的賴品妤反而是默默成為三人之中的潮流擔當，除了無時無刻分享梗圖，還會幫委員們更新最新的年輕話題，三人的互動可愛有趣，讓三朵花的稱號實至名歸。更多精彩內容敬請鎖定27日(四)晚上11點TVBS 42台／TVBS精采台／TVBS-Asia《11點熱吵店》。