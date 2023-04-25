因應新冠肺炎疫情，前台北市長柯文哲時期，北市府購入結合量體溫、實聯制及人流管制的「神奇機台」共245台，斥資1000多萬。民進黨台北市議員許家蓓指出，實聯制退場後，神奇機台黯淡退場成蚊子機台，根本是浪費公帑，至今仍無用武之地。資訊局回應，雖有研議運用方式但目前尚未成功，持續努力，並於3個月內改進。

許家蓓今於議會財政建設部門質詢中指出，科技發展快速，善用科技發展市政當然最好，但運用新科技同時也不能浪費人民納稅錢，柯為標新立異，要求北市府各機關採購「神奇機台」，Kiosk機台單價約7.7萬，NFC機台單價7350元，斥資1000多萬購買共購買245台。其中90台為市場處購買，花費600多萬。

許家蓓質疑，隨去年4月實聯制退場後，神奇機器不知道該如何運用，目前僅能暫置於北市府各局處或公有市場的倉庫，當時風光出場的神氣機台，黯淡退場後成為蚊子機台，根本是浪費公帑。前資訊局長呂新科曾允諾會轉型，將神奇機台做其他利用，目前進度如何？

市長處長陳庭輝坦言，辦公場所因原有刷卡系統，目前沒有使用神奇機台。資訊局長趙式隆回覆，對於財政紀律非常在意，但不要為活化而活化，目前做幾個嘗試，如議會簽到，但北市府已有簽到系統，因此嘗試並未成功；另一嘗試則作為大型活動的志工簽到，目前測試到一半，採行狀況不能說失敗，但還沒成功，持續努力。

許家蓓要求，資訊局雖開發志工報到系統，供各局處可裝於機台上使用，並於台灣燈會期間做志工報到使用，但除此之外仍無用武之地，且目前根本沒有局處安裝，更遑論使用。市場處與資訊局應共同研議機台功用，並由資訊局主動發文局處，詢問有無意願安裝系統，持續規劃運用方式，用不到也可採變賣或捐贈等方式。

許家蓓提醒，科技推動施政不能為標新立異，卻缺乏長遠規劃，台北市長蔣萬安先前多次提到施政有連貫性，也代表柯文哲時期的爛帳，蔣萬安市府必須概括承受並積極解決。

趙式隆說，神奇機台做其他用途還有額外修改成本，會找一些活動試辦，確定有需求才擴大辦理，於3個月內研議其他用途。