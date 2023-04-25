開設三年，超過1000個日子，中央流行疫情指揮中心將於5月1日正式解編，指揮中心今天開臨時開記者會，解編後將成立「COVID-19防治聯繫會報」，維持「4個不變」：每周公布疫情監測結果；醫療照護機構配戴口罩；維持陪探病管制；公費提供疫苗、藥物、中重症隔離治療。另外有2個改變：解編後，實名制快篩退場、取消專責病房。至於口罩禁令將維持到5月30日，另外，自5月1日起，民眾接種新冠疫苗也要付掛號費了。

指揮中心自2020年1月20日報請行政院核准成立，起初以三級開設；1月23日隨即提升為二級開設，由時任衛福部長陳時中擔任指揮官；同年2月27日再度提升至最高等級、一級開設，後因陳時中投入台北市長選舉，2022年7月18日改由衛福部政務次長王必勝擔任指揮官。

指揮中心統計，嚴重特殊傳染性肺炎累計至今累計共1018萬4764本土個案、境外5萬8407例境外個案。死亡部分，累計1萬9404例本土病例，25例境外移入個案。

指揮中心今天宣布，自5月1日開始「防疫降階」，COVID-19正式從第五類法定傳染病改為第四類法定傳染病，同時，中央流行疫情指揮中心將正式解編。截至今年5月1日，指揮中心共開設1197個日子。

指揮中心表示，5月1日後，防疫應變機制，改由衛福部主政，將成立「COVID-19防治聯繫會報」及專家諮詢小組，維持跨部門整備應變，以防範疫情變化。

指揮中心表示，5月1日改類、解編後的主要調整項目為實名制家用快篩將退場、專責病房取消開設需求。

但在防疫工作上，仍維持四個不變，每周仍會主動說明監測疫情結果、醫療照護以及救護車維持配戴口罩，但會延續到5月30日，之後由聯繫會報討論，是否另外制定口罩禁令，由衛福部醫事司公告。維持陪探病管制；公費提供疫苗、藥物、中重症隔離治療。