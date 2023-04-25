The Nine烘焙坊5月推出向母愛致敬的「莓果慕斯」，口感柔嫩清甜，7吋售價1300元。(大倉久和大飯店提供)

「飛裊柒茶Tea Saloon」推出台灣味的法式甜點「芒果白乳酪慕斯」，4月30日前預購享9折早鳥優惠。(高雄承億酒店提供)

「飛裊柒茶Tea Saloon」位於高雄承億25樓大廳，是結合法式甜品與台灣茶的茶軒空間。(高雄承億酒店提供)

「栗子蒙布朗」加入黑醋栗果醬與黑醋栗慕斯，讓整體滋味輕甜不膩。(老爺小花園提供)

5月即將迎來疫後的第一個母親節，母親節蛋糕市場向來是餐飲業兵家必爭之地，在這個年中的重要檔期，多家飯店和餐廳紛紛推出各種主題蛋糕搶食市場大餅。除了吸睛的擬真蛋糕，走質感路線的精美蛋糕也很受媽咪們青睞，業者用水果、茶香展現蛋糕新滋味，滿足民眾孝親需求。

台北花園大酒店看準母親節商機，花園thai thai即日起至5月31日推出母親節蛋糕，以綿密薄荷及巧克力慕斯為主體，夾層中搭配茉莉花茶凍，香濃甜蜜中帶有茶香韻味，以及酸甜黃檸檬醬，甜潤中帶點微酸，清爽不膩，8吋售價980元。

大倉久和大飯店內的The Nine烘焙坊5月1日至30日推出向母愛致敬的「莓果慕斯」，內餡為荔枝乳酪慕斯與荔枝慕斯酸甜交織，夾層加入覆盆子凍增添果漾風味，並加入白巧克力巴瑞脆片提升口感，口感柔嫩清甜，7吋售價1300元。

高雄承億酒店年首度推出母親節蛋糕搶攻節慶商機。館內位於25樓大廳的「飛裊柒茶Tea Saloon」是結合法式甜品與台灣茶的茶軒空間，本次母親節首次推出台灣味的法式甜點「芒果白乳酪慕斯」，為媽咪獻上滿滿的誠意和愛意。

乳白色簡約的蛋糕體上，放上兩朵超擬真的手工捏製粉色巧克力玫瑰，少許金箔點綴，外型質感不失雅緻。蛋糕底層是酥脆的法式甜塔皮搭配可爾必思風味的白乳酪，並以香氣十足的芒果果凍夾心入餡，酸甜馥郁，層次豐富。6吋原價1080元，4月30日前預購享9折早鳥優惠價972元，可宅配至全台。

自然系景觀餐廳「royal petite garden老爺小花園」推出母親節蛋糕「栗子蒙布朗」甜寵媽咪。酥香塔殼填入香濃杏仁奶餡，酸香黑醋栗果醬與輕柔黑醋栗慕斯，堆疊以法國沙巴東栗子製作之蛋奶醬與香草香緹，最後再擠上細緻的栗子泥，外型宛如藝術品般優雅精緻，濃醇綿密栗子泥與內餡溫暖栗香相襯，果香馥郁的黑醋栗讓整體滋味輕甜不膩，孝敬媽咪甜寵入心又不造成負擔。「栗子蒙布朗」6吋售價1088元，8吋售價1388元，須提前預訂。