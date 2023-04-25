112新竹全中運下午在有破大會紀錄成績產生，新北市雙溪高中中長跑好手李安翊，在高男組田徑800公尺預賽就發力衝刺，除了以1分50秒99分組第一晉級，也打破高懸35年的大會紀錄。

賽前就有消息指出李安翊要挑戰全中運高男田徑800公尺大會紀錄，預賽果然就有好消息，在起跑後沒多久就一馬當先得他，最終1分50秒99完成，刷新77學年全中運由基隆市二信中學林光亮締造的1分51秒84大會紀錄。

李安翊表示，預賽這一趟就設定要破大會紀錄，可惜在600公尺處的時候逆風較嚴重，後面有點慢下來，不然成績應該可以更好，決賽就先求保住金牌，並尋求再堆高紀錄，「希望可以再把紀錄往上提高點，讓自己的紀錄可以保持的久一點。」

主要在800公尺、1500公尺挑戰的李安翊，坦言比較喜歡800公尺，「因為以中長距離來說，800公尺比較不長，我認為蠻適合我的，鬥志也會很快被拉上來。」