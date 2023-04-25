中華航空公司違反與空服員工會簽署之罷工協議，向高雄空服員施壓簽署「勞動基準法84-1約定書」，工會申請不當勞動行為裁決，最高行政法院甚至以「會破壞高雄地區空服員的團結權」為由，限制工會招收高雄空服員。立法委員邱顯智今日指跨國、跨縣市、遠距離甚至線上的工作型態早已為常態，批評批工會法違憲落伍。

邱顯智今日偕同桃園市空服員職業工會、職棒工會、職籃工會及大恆國際法律事務所召開記者會。邱顯智首先表示，國際勞工組織(ILO)早在1984年公布第87號公約「結社自由及組織權之保障」，表示政府不得對勞動者的組織權加以限制及阻撓，反觀我國行政機關的法律見解卻如此保守，勞權意識完全跟不上國際趨勢。

邱顯智說明，我國工會法從1948年至2010年期間曾規定「交通、運輸、公用等事業之跨越行政區域者」可由主管機關另行劃定工會組織籌組區域。直到工會法修法，第六條第二項規定職業工會「應以同一直轄市或縣（市）為組織區域」，我國修法歷程不只大倒退，還非常落伍。

桃園市空服員職業工會理事潘家洛表示，勞工團結不該淪為口號，高雄空服員更不該變成工會法的棄嬰，無論任職於華航或長榮公司，空服員的雇主都在桃園，訓練地點也在桃園，更何況空服員職業特殊，跨區跨國工作是常態，住在高雄的空服員，也會受公司指派服勤桃園航班，疫情過後次數更是頻繁。

潘家洛舉例，以前華航公司監看罷工說明會、不當懲處或調動高雄空服員幹部，勞動部和行政法院都認定為不當勞動行為，換作會員遭打壓卻變更見解，前後矛盾的立場，令工會難以接受。

桃園市空服員職業工會法律顧問劉冠廷指出，中央及地方勞動主管機關對於高雄空服員是否具會員資格，見解前後不一，顯示工會法第六條第二項已違反法律明確性原則。劉冠廷表示，勞動部和行政法院以「破壞高雄空服員的團結權」為由來限制工會招收，然而高雄空服員是少數，若不能加入空服員工會，將難以對等協商，遑論向公司爭取改善勞動條件。

劉冠廷解釋，團體協約法規定職業工會開啟團體協商，要以同一職種全體員工來作為協商母數，令一方面又以工會法來割裂工會招收會員的範圍，只會讓集體勞資關係更加失衡。

大恆國際法律事務所律師李荃和表示，工會法對職業工會的限制，是國家權力不當侵害工會自治、剝奪自由選擇入會的權利，已違反憲法第14條結社自由。

李荃和說明，勞動三權的行使是集體勞工的生存權、工作權、財產權的實現，均為憲法第15條的保障範圍；人民各項自由的權利在不違反公共利益情況下都應該受到保障，不應加諸法律限制，工會法第六條第二項的法律設計顯然已違憲。

台北市職業籃球員職業工會辦公室副主任焦佳弘表示，當代社會跨地區工作的職業不勝枚舉，不只交通運輸人員，運動員也經常隨主客場和球隊移動到各地訓練或比賽，工會法卻限制職業工會只能以「行政區域」當作招收會員的範圍，實在不合時宜，不利勞工的團結。

台北市職業棒球員職業工會辦公室副主任葉子彧表示，職棒運動員也是長期跨區域工作的職業，若像二軍選手長期居住在南部訓練，一整年可能都沒有在台北比賽的機會，將衍生會員認定問題，工會法以行政區域畫分招收範圍，恐怕成為雇主削弱組織力量的武器。

邱顯智最後強調，跨國、跨縣市、遠距離甚至線上的工作型態早已為常態，「單一工會主義的想像」猶如工會法尚未解嚴下的產物，倘若政府真心要提高工會組織率，工會法應與時俱進、符合現況，唯有鬆綁職業工會組織區域的限制，才能真正讓勞工團結、受到工會保護。