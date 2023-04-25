聯華食品公司彰化廠今發生火災，造成7人死亡、15人受傷。（吳建輝攝）

招魂過程中不發一語，家屬在法師的帶領下完成招魂儀式，隨即搭車離開現場。（吳建輝攝）

聯華食品公司彰化廠今發生火災造成7人死亡，下午41歲本國盧姓男員工家屬回到現場進行招魂儀式，過程中不發一語，家屬在法師的帶領下完成招魂儀式，隨即搭車離開現場。

聯華食品公司彰化廠今發生火災，目前已造成7人死亡、15人受傷，包括職安署署長鄒子廉、彰化縣長王惠美等人均到場關心，並啟動相關傷亡關懷機制，王惠美強調，將會要求消防局及相關單位針對縣內各大工業區再一次進行全面通盤檢討。

現場被救起的22人中，目前有3人住進部彰加護病房，其中OHCA被救起來的49歲許姓員工仍為脫離險境，其老母親與大哥下午到加護病房探視，許女大哥表示，許女工作認真，家庭美滿，2個兒子都很孝順，希望能早日脫險。

另外做完高壓氧的26歲陳男，治療完後醫院將其送進加護病房。其父母轉述，兒子在4樓的包裝區，當時煙來得太快只能躲進冷藏櫃，濃煙多到完全看不到。不過幸運的是兒子是第2個被救出來，感謝上天保祐。

至於33歲的菲籍女子，目前情況還算穩定，意識清楚，同樣做完高壓氧送加護病房。她3個菲籍同鄉剛好輪休的同事特別到來看她，她們說，今天她們3人輪休躲過一劫，希望她平安無事。

聯華主管到加護病房慰問。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

而稍早聯華食品發出聲明指出，受困的22名員工都已救出並送醫救治中，初步了解起火原因應與機台意外有關，後續需由消防人員鑑識後確認詳細原因，事故地點在彰化鮮食廠，影響生產大約2周，該公司已啟動另2個鮮食廠區進行跨廠支援。