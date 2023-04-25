警方逮捕提款車手黃姓男子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲手機、筆電、點鈔機、被害人資料、本票、293萬餘元現金等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

27歲趙姓男子為首21人詐騙集團，以亂槍打鳥方式發送飆股訊息，吸引民眾上門，再製作假對帳單，誘騙被害人待獲利10倍再提領出金，讓其繼續掏錢投資，直到被害人想出金時發現錢領不出來，又遭到封鎖，驚覺受騙報警。刑事局南部打擊犯罪中心獲報，去年9月至今年4月發動6波查緝，陸續將趙男等21人逮捕，共60名被害人遭詐，全案依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

近年台灣股市大熱，去年初就有集團成立「弘風學院」以亂槍打鳥方式，散布飆股簡訊及Line群組訊息給民眾，當民眾加入群組時，群組內就有「老師」、「專員」、「助理」及「暗樁」聯手演戲，並宣稱以「箱子戰法」、「布林天下戰法」等技術指標輕鬆掌握多空行情，被害人不疑有他，紛紛砸錢到投資網站給「老師」投資。

等到被害人砸錢後，集團就會製作假獲利對帳單提供給被害人，當被害人想出金時，就會以「10倍出金賺更多」等話術拖延，並誘騙被害人再加碼掏錢投資，直到有被害人獲利達10倍想出金時，發現錢領不出來，向對方聯絡時遭到封鎖，才驚覺遭詐報警。

南打中心去年中旬透過165平台獲報，組成專案小組調查，經多日調查蒐證，去年9月在高雄市區查獲集團洗錢用水房，逮捕成員26歲陸姓男子，再經過循線追查，去年底至今年2月，再次出動逮捕提款車手、收簿手，其中逮捕剛提款的車手27歲黃姓男子，並查獲贓款160萬元。

最後經過層層溯源，警方在4月時，執行最後查緝行動，於新北市將趙男逮捕。警方自去年9月至4月共執行6波查緝行動，陸續逮捕趙、陸、黃等21人，查獲31支手機、1台筆電、4台點鈔機、客戶（被害人）資料1批、本票1批、5輛自小客車及293萬餘元現金。

據悉，去年6月至8月共有60名被害人遭詐報案，其中有6旬陳姓老翁更是遭詐約1200萬元，全案依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌，移送新北、高雄地檢署偵辦。警方仍持續溯源金流，釐清其餘共犯、被害人。