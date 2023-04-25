攸關全台灣180萬名國中小學生學習權益的《國民教育法》修正案，日前在立法院通過初審，「全國愛教育聯合會」今發表聲明說，家長意見在這次修法完全不被重視，呼籲教育部及立法院正視國教教育機會均等的基本原則，否則他們不排除上街頭表達訴求。

「全國愛教育聯合會」發言人彭淑燕表示，關於此次《國民教育法》修正，家長有提出修法版本給立委們參考，他們訴求的修正內容如下：

1、第24條：學校教師應為專任，「並定期參與教師專業成長」。

2、第37條：國民中學應規劃辦理學生自我認識及職業試探生涯發展教育活動，依其能力、性向、興趣及其他需要，提供適性輔導，協助其進路選擇。

3、第47條：國民教育階段內，家長為維護其子女之權益，應相對承擔輔導子女及參與家長會之責任，並為保障學生學習權及人格權，有參與教育事務之權利；其參與方式、內容、程序、「家長代表增能」及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

不過彭淑燕說，綜觀《國民教育法》修正案完成初審的內容，除了保留非學校型態實驗教育學生之補助、學校冷氣電費中央全額補助、學生申訴再申訴規訂之外，還通過9項相關附帶決議，其中1 項是針對私立學校招生方式做後續研議，但家長的訴求並未被採用。

彭淑燕說，因應新課綱的上路、後疫情時代數位教學素養的需求，以及雙語教育、國際教育、本土語教育的推動，「教師專業發展增能」是重中之重，需有明確的法規與政策，才能提升全國中小學教師的專業能力，成就每一個孩子！

彭淑燕進一步指出，教育部及立委們不思公立學校明星學區的入學亂象、也不為教育現場的教師及家長增能，片面的自以為只要修訂私校法或其相關子法，來解決家長搶讀私校的問題，就是維護了國教的公平正義？殊不知這樣的旗號，正嚴重侵害、剝奪家長的教育選擇權！

彭淑燕說，此次的《國民教育法》修法、修出家長聲音的失衡，呼籲教育部及立法院正視國教教育機會均等、先從親師增能跨出第一步！如果沒有選擇的得走上街頭表達意見，為維護學生的受教權，家長不會迴避、必定勇敢承擔起應盡的責任！