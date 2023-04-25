帛琉致贈魚形故事板。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館2019年起，代管國史館南島國家元首送給台灣總統的文物，國史館長陳儀深昨赴台東參展，大讚展區寬廣、文物內容豐富，文物由史前館展出，讓更多民眾欣賞南島文化之美。

國史館是專責管理我國歷屆正副總統文物的機關，台灣與多個南島國家有邦交，這些國家元首來訪都會贈送富有當地特色的文物給我國總統。陳儀深說，友邦或駐外單位致贈文物共有391件，在國史館無法全數展出，必須輪番展出。

王長華表示，這次國史館提供給史前館的策展作品中，具有珍稀性，其中比較大的作品「帛琉儒艮造型木雕」，是中華民國建國100年時，帛琉總統陶瑞賓送給時任總統馬英九的賀禮。

王長華說明，帛琉人在故事板上紀錄口傳故事與歷史記憶，建國100年儒艮故事板，尺度規模目前是最大的。而儒艮也象徵繁衍與孳生，上面還雕刻了4個神話故事，這些神話故事，是帛琉人進行民族文化教育很重要依據。回到台灣看到排灣族在早期日治時代，也是受到木雕教育，以雕刻來做為教育與紀錄，兩者故事很相近。

陳儀深說，國史館共有200件交由史前館代管，他在參觀後指出，這些文物放史前館很適當，因展示空間足夠，陳設也專業，讓這些文物有更多曝光機會，歡迎大家多多參觀。

史前館將59件文物應用在南島常設展，如蔣經國總統獲贈的斐濟卡瓦碗Tanoa、李登輝總統受贈的斐濟祭司用油盤Sedre ni Waiwai、陳水扁總統時代獲贈的馬紹爾舷外浮桿船台馬號、馬英九總統於中華民國建國100年時，帛琉致贈給的儒艮與龍王鯛造型故事板等。