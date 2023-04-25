展望第二季，智原預估營收恐較第一季下降10%，毛利率會季減少1~2個百分點，主要是產品組合、加上產品跌價損失所致。儘管智原第一季IP、NRE營收金額都會減少，但長期成長態勢不變，下半年可望逐季成長。智原的商務模式帶來多元化應用，降低來自單一應用的風險，而大環境的趨勢變化更加速ASIC(客製化晶片)產業的蓬勃發展，也為長期成長帶來助益。

總經理王國雍表示，智原第二季應該是營收、毛利率的谷底，NRE、IP以及量產等各產線均下降約10%，整體營收季減落在10%。另外，MCU(微控制器)最低點應該是落在第一季，疫情過後大陸的消費相關需求逐步上來，但成長幅度要再觀察。

就2023年來看，王國雍表示，預估智原全年營收呈現高個位數下滑，但IP、NRE營收會持續創歷史新高，換言之，IP、NRE今年營收狀況會比去年好，造成全年營收下降還是來自量產的減少，原因之一就是前2~3年因為疫情紅利ASIC量產急速成長，呈現扭曲的成長，產業大起大落，尤其是去年基期很高，只是，他強調，就算量產營收面臨短期先蹲，對短線的調整並不擔心，客戶黏著度還是很高，長線成長趨勢依舊樂觀，2023~2025年仍預計會有20~30%的年複合式成長。整體來說，智原2023年營運會是一個先蹲後跳，且2024年將回到成長軌道。

王國雍表示，儘管第二季營收將下滑，但智原長線在IP、NRE兩大領域成長趨勢不變，主要利基來自於全球地緣政治風險、聯電(2303)的特殊製程案子，以及在美中衝突加劇下，世界走向「一個世界、兩套系統」等，對智原都是有利的。他進一步談到，智原NRE過去幾年接單很穩，現在40/28奈米案子比例成長，含金量提升，現在每年40~50顆製程在穩定運作，也持續有很多不錯的案子持續Design win進來。

展望未來，智原在技術研發上除了在製程持續邁進之外，同時也將橫向展開朝特殊製程及多元應用的方向發展，為ASIC及IP業務帶來更多成長機會，強化長期競爭力。