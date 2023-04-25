家用抗原快篩試劑實名制自5/1起退場。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心即將在5月1日解編，由於民眾購買家用抗原快篩試劑實名制的需求降低、自由市場的快篩試劑供應充足。指揮中心今宣布快篩實名制已完成階段性任務，將實施至4月30日止，5月1日起退場，民眾如有需求，可把握4月底前，儘快持健保卡至健保特約藥局購買。

去年4月國內新冠疫情急速上升，民眾對於家用抗原快篩試劑的需求增加，市場快篩試劑缺貨且價格昂貴，政府開始推動家用抗原快篩試劑實名制，透過近5000家健保特約藥局及偏鄉衛生所，販售實名制家用抗原快篩試劑。另為保障尚未接種疫苗的幼兒及長者健康，亦分別自去年6月及9月開始，透過實名制通路讓0-6歲學齡前幼兒及65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，並分別在實施7輪及5輪後，於今年2月28日停止領取。

指揮中心說明，家用抗原快篩實名制政策於去年4月28日實施第1輪至目前為第12輪；自去年4月28日至今年4月13日，歷時近1年，總販售份數約1505萬餘份(約7525萬劑)，平均每日販售數量，自初期25萬餘份，下降至近期1000餘份，顯示民眾透過實名制通路取得家用抗原快篩試劑的需求已相當低。

由於自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，家用抗原快篩試劑實名制，將依規劃如期實施至今年4月30日止，5月1日起欲購買家用快篩試劑的民眾，請至藥局、藥妝、超商、超市等通路購買。

指揮中心特別感謝藥師、藥劑生、衛生所，以及國防部、中華郵政與倉儲物流業者等相關人員，近1年來對家用快篩試劑實名制及疫情防治付出的努力和辛勞，重大貢獻值得民眾肯定。