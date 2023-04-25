永光去年各事業營收比率為色料營收比40％，特化27％、碳粉16％、電化15％及醫藥2％。今年第一季受到通膨及升息影響，全球經濟信心不足，需求不佳，業績持續探底；主要化學品報價均較去年同期呈現衰退，導致單季營收年減19％，其中色料、特化營收衰退均在2成以上，連帶壓抑獲利表現，首季自結稅前獲利5,148萬元，年減65％。

展望後市，永光指出，特化去年營收成長3％，今年上半年需求穩定，將強化耕耘工程用塑膠及薄膜、醫用材料等領域。

色料事業去年營收衰退16％，今年上半年需求能見度仍顯不佳，下半年應緩步轉好，將以永續產品(促進使用端節能減碳)耕耘，強化競爭條件。

此外，碳粉事業去年營收成長20％，今年市場需求趨緩，陸廠競爭加劇，將以彩粉為佈局訴求；電化事業去年營收成長7％，今年需求減緩，惟半導體封裝、車用IC與車用顯示器等領域長期發展持穩推進，強化利基能量。

有鑑汽車產業正面臨車聯網、自動駕駛、共享服務、電動化等C.A.S.E轉型，永光持續強化應用車用觸控顯示器、Micro／Mini LED顯示器及SiC漿料回收、正型PSPI、低溫OC、BM節能等相對應的化學產品發展。

其中，車用面板相對應材料，包括G-Line、Lift Off、ICP光阻，以及永光在下游光學封裝產業提供相關應用材料，如感測鏡頭的UV固化封裝膠、低反射遮光膠、PUR接著膠。