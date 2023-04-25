桃園中壢龍岡市民活動中心增建2樓2024年3月完工。(呂筱蟬攝)

新冠肺炎疫情趨緩之後，桃園市各里民活動中心共餐、課程等活動增加，中壢區超過42萬人，其中龍岡地區人口逐年增加，龍岡市民活動中心原僅1層樓，無法滿足社區活動需求，桃園市政府執行2樓增建工程26日動工，市長張善政表示，期盼提供市民更舒適活動空間，讓生活休閒機能更完善。

張善政表示，近年中壢區人口成長快速，對地方發展而言是好事情，但市民活動中心空間也因此有不敷使用情形，因此市府積極推動相關興建工程，目前各地已動工的市民活動中心共有26案，規畫在2、3年內興建的市民活動中心則有25案。議長邱奕勝指出，當初設計龍岡市民活動中心1樓足夠，不過地方一直反應需增加空間，市長跟議會都重視地方意見，很高興能促成這次的增建工程，未來其他地方若有需要，也會積極爭取相關建設。

立委魯明哲則說，龍岡地區為軍事重鎮，營區面積壓縮了道路及公園面積，因此期待市府能逐步推動周邊公共建設興建，給民眾足夠且舒適休憩空間。

中壢區公所表示，龍岡市民活動中心在2009年興建，因人口增加不敷當地民眾使用需求，這次增建工程，包括新增多功能活動空間、茶水間、儲藏室等，容留人數可達200至250人1樓保留原使用空間外，增加廚房空間，未來可提供長輩共餐使用。此外，為符合高齡化社會需求，新增設無障礙電梯，提供年長及幼小里民使用。在外觀設計上，為了讓城市美學願景融入市民日常生活，外觀配合原有市民活動中心架構及風格局部更新，營造增建後整體一致性。

中壢區公所也說，配合這次2樓增建工程，也會一併改善建築物周邊人行環境及停車空間，工程總經費2600萬元，預計2024年3月完工。