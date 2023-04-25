知名藝術家朱銘22日辭世，面對外界對於治喪事宜的關切，朱銘文教基金會25日發聲明表示，一切從簡，除家祭外婉謝弔唁，不辦公祭。

基金會聲明中指出「創辦人朱銘先生辭世以來，承蒙各界人士對家屬誠摯的慰問與關懷，本會謹代表家屬表達無限感激之意。」唯朱銘一生簡樸低調，家屬謹遵遺願，治喪事宜從簡，不辦公祭。

此外，基金會也表示「懇請外界將對朱銘先生的思念與感謝化為具體行動，繼續支持朱銘美術館，以慰故創辦人朱銘先生在天之靈。」