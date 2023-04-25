朱銘後事從簡 基金會聲明不辦公祭 16:202023/04/25 中時 李怡芸 、 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國寶級雕刻藝術大師朱銘辭世，令各界不捨。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名藝術家朱銘22日辭世，面對外界對於治喪事宜的關切，朱銘文教基金會25日發聲明表示，一切從簡，除家祭外婉謝弔唁，不辦公祭。 基金會聲明中指出「創辦人朱銘先生辭世以來，承蒙各界人士對家屬誠摯的慰問與關懷，本會謹代表家屬表達無限感激之意。」唯朱銘一生簡樸低調，家屬謹遵遺願，治喪事宜從簡，不辦公祭。 此外，基金會也表示「懇請外界將對朱銘先生的思念與感謝化為具體行動，繼續支持朱銘美術館，以慰故創辦人朱銘先生在天之靈。」 #朱銘 #基金會 #治喪 #一切從簡 #家祭 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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