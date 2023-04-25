台北表演藝術中心歷經10年波折才於2022年啟用，中途還有承包商倒閉，也由於工期延宕，經調解程序後北市府將再付2.34億技術服務費用，不少議員25日出席教育委員會時討論此議題，有議員表示，未經仲裁若有爭議恐被告，也有議員建議做成專案報告，文化局表示，調解過程是法律程序，不用擔心再衍生爭議。

洪婉臻指出，北藝履約爭議調解服務費高達4億多，調解後剩2億多，但這是過去留下的施工問題，對議員審預算來說是浪費公帑，打算如何處理，是否有必要白白花2億元納稅錢在這部分。

簡舒培則說，北藝解約事件，前朝決定用協議方式，跟過去公共工程有爭議時處理程序不同，大多是仲裁後決定賠多少錢，這次卻用協議方式決定賠2億，後續若有爭議可能會被告，因為沒有判決確定。

吳世正則說，工程界有這爭議很常見，通常要經過仲裁，仲裁結果對法院很有參考價值，市府單方面認為賠錢了事，但2億不是小數字，不是客觀決定，是否考慮重新仲裁，不希望錯誤政策延續。

許淑華建議，外界很關心北藝工程，2億應該好好評估，倒閉廠商也不是故意，當時設計規畫國際標部分，限制某品牌玻璃導致無法執行，此案應做成專案報告。

文化局長蔡詩萍表示，當時施工廠商倒閉，工期延長，設計監造廠商提出履約爭議，要求4.88億服務費用，經過調解程序後，由第三公正人計算合理金額，並依程序簽報後同意調解金額為2億多。

文化局會後表示，當時經7次調解會議決定調解價金，風險評估後決定支付2.34億，調解過程是法律程序，不用擔心再衍生爭議，如果覺得調解金額不合理，雙方不同意才會進入仲裁，議員要求專案報告也會再提供。