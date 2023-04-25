台南市藍晒圖文化園區內的天台空間，經改造後成為「梯屋藍晒圖」後，吸引民眾打卡拍照。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲參觀「梯屋藍晒圖」二樓詩貝藝術空間的「激韵 蔚蔚然相糾」開幕展。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲參觀「梯屋藍晒圖」二樓詩貝藝術空間的「激韵 蔚蔚然相糾」開幕展。（洪榮志攝）

台南市知名地標「藍晒圖」推出3.0版，經改造藍晒圖文化園區內天台空間後的「梯屋藍晒圖」，今天正式揭幕。由於3.0版的「梯屋藍晒圖」，不僅更大、更美也更好拍，還兼具藝文展覽空間的功能，一開幕即吸引大批民眾參觀、打卡自拍。

「梯屋藍晒圖」揭幕典禮下午在藍晒圖文化園區舉行，市長黃偉哲與出資改造捐贈給市府的SPEY詩貝酒廠、董事總經理何裕宏，以及設計人劉國滄等人均參與盛會。黃偉哲等人還在策展人、國立台南藝術大學藝術史學系教授許遠達的導覽下，參觀位於二樓的詩貝藝術空間開幕展「激韵 蔚蔚然相糾」，欣賞劉國滄及新銳藝術家侯忠穎、張驊等人的作品。

黃偉哲指出，從海安路的2D藍晒圖、藍晒圖文化園區的3D藍晒圖，直到此次「梯屋藍晒圖」的4D概念，顯示藝術是不斷在進化。由於明年即將迎來台南400，期盼這項作品能激發更多年輕藝術創作者的靈感，創作出更多永垂不朽的作品。

文化局表示，此次「梯屋藍晒圖」改造成果，係由SPEY捐贈給市府，SPEY長期關注藝術發展，並秉持社會企業精神經營品牌，以SPEY Art計畫資助國內新生代藝術家赴英國進修，開幕展的侯忠穎、張驊等2位藝術家，都曾接受此一計畫的幫助。

何裕宏則希望透過此次合作，在尊重藝術家專業下，使品牌、藝術家及市府三方，達成企業精神、藝術創作及社會發展的共好效果。

文化局還說，劉國滄於2004年在海安路初創藍晒圖作品，2014年配合文化局再利用原本第一司法新村宿舍設立文創園區的契機，在園區西門路創作3D藍晒圖公共藝術，形塑文創園區的入口意象。兩處作品都豐富城市藝術環境，深具空間設計巧思，吸引大批民眾參觀打卡。

此次改造園區內天台空間後的「梯屋藍晒圖」，延續先前作品的特色，納入記憶的山牆與變形的側牆，再次挑戰觀者對真實環境與虛構經驗之間的邊界，創造出一系列打破現實框架的異次元階梯，除具備藝術性及互動性，也呼應藍晒圖文創園區跨越創意界限及轉化文化歷史底蘊的意涵。