大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，平均地權條例配套子法在今日預告前，已經過多方討論，且政府陸續釋出相關訊息，將會受子法影響者，大部分已先行規劃或變動資產，預售案在去年已告知買方未來的轉售限制，也明顯對市場有抑制量體的作用，尤其預售案的交易量大受衝擊，中古屋市場也因多重打炒房措施，個案也有修正，由於早已發酵，子法上路後，掀起的波濤或許不大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，縱然房價因種種因素已經盤整，不過平均地權條例修正案上路仍舊會產生三大影響。

首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的繞跑建商，消費者要自求多福。

其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。

其三，低價與利多兼具的區域，當資金潮水湧現，恐依舊是投機份子的心頭好。