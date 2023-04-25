中央流行疫情指揮中心將在5月1日解編，不過新冠疫苗的接種仍會持續，莫德納、Novavax疫苗的緊急使用期限（EUA）都會持續到年底。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心將在5月1日解編，不過新冠疫苗的接種仍會持續，莫德納、Novavax疫苗的緊急使用期限（EUA）都會持續到年底，而BNT疫苗的EUA雖已逾期，但有效期限最長可到10月底。5月1日以後，醫療院所施打疫苗可收取掛號費。而醫療機構、救護車的口罩規範仍維持至5月底，再進行檢視。

不少民眾都好奇，指揮中心退場後，快篩要去哪裡買？指揮中心表示，實名制家用快篩雖然會一併退場，但市售快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可購得。

至於陽性要怎麼辦？指揮中心說，3月20日起，輕症已經免隔離，陽性者採0+N自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民眾視需要就醫。若確診者具有重症風險因子，如65歲以上長者、慢性病患等，仍須儘速就醫，以利開立公費口服藥。

治療費用方面，指揮中心表示，輕症但具高風險因子的個案，仍為口服抗病毒藥物公費對象，確定病例的住院隔離費用，仍為公費給付。另外，染疫康復者的門住診整合計畫，仍會繼續收案至解編後6個月，持續提供整合式照護。

5月1日起，公費新冠疫苗仍持續於各合約醫療院所或接種站提供，民眾可至疾管署「防疫降階 應變持續」專區，查詢院所接種資訊。與此同時，醫療院所施打疫苗可收取掛號費。

至於口罩規定則維持不變。4月17日起，只剩下醫療照護機構、救護車規定要戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。