綠電業者攜手屏大，挹注150萬獎學金培育高階人才。(屏大提供)

屏東大學攜手綠電業者，為頂尖大學與再生能源業者共同培育高階人才，未來5年內，將提供總金額150萬元獎學金，給需要幫助且成績優秀學生，協助學生完成學業。

簽約儀式由屏大校長陳永森率領學術行政等多名一級主管，以企業執行長卓國良率領公司團隊，共同出席簽署。

未來將由屏東大學推薦委員會審定推薦名單，凡具正式學籍學生、學期總成績80分以上、每科目均及格，且同一學年未重複報名者，即符合資格。屆時依相關加分項目，例如弱勢證明、環境永續相關計畫書或競賽等進行決選，每學期各5位學生，每人3萬元獎學金。

業者在屏東已併網光電案場總裝置容量達到51MW，至今更陸續投入20億以上資金，2023年更成立屏東辦公室，擴大案場投資與維運管理。

執行長卓國良表示，此次贊助獎學金計畫對企業而言是重要里程碑，屏東大學是公司承攬教育部標案案場之一，過去也曾向屏東大學承租推廣中心，做為南部臨時辦公室，在台灣能源轉型路上，很榮幸與屏大一起攜手前行。

因此除致力開拓綠能發展，更加重視社會責任、關心人才培育，這次獎學金贊助合作，希望略盡棉薄之力，為成績優異且需要幫助的學生給予支持。

陳永森表示，這次合作不但幫助學生實現他們的夢想，除了獲得獎學金實質幫助，並體現再生能源實踐綠色經濟同時，也為地方回饋、培育人才盡一分心力，並提供學生一個難得的機會，能接觸到這個全球正快速發展的產業。